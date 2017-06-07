У тольяттинца рядом с магазином отобрали телефон

В марте у неработающего 32-летнего жителя Тольятти неизвестный похитил сотовый телефон.

Как установили полицейские, мужчина разговаривал по телефону около одного из магазинов, расположенных в Автозаводском районе. К нему подошел злоумышленник и, угрожая словесно, потребовал отдать ему средство связи. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший выполнил требования. Причиненный ущерб составил 700 рублей.

Стражи правопорядка опросили потерпевшего, составили с его слов подробный список примет предполагаемого злоумышленника. Сотрудники полиции проверили на причастность к данному инциденту лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции, и в результате проведенного комплекса оперативных мероприятий время задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 32-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка.

Во время опроса подозреваемый признался сотрудникам полиции в содеянном. По данным правоохранителей, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Похищенное средство связи изъято и возвращено владельцу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 07.06.2017 15:08 [163] (0)
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