Директор тольяттинской УК привлечен к ответственности за нарушение при эксплуатации лифта

Директор управляющей компании ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения при эксплуатации лифта.

В рамках рассмотрения обращения жителей дома № 46 по ул. Мурысева прокуратурой Комсомольского района в ходе проверки выявлена течь масла редуктора лебедки лифта, предназначенного для снижения частоты вращения двигателя. Также установлено, что управляющей компанией не обеспечен безопасный доступ персонала к лифтовому оборудованию.

В связи с нарушением требований Техрегламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», прокуратурой района в отношении директора ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП.

На основании постановления Управления Ростехнадзора указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 руб. Постановление не вступило в законную силу.

В адрес директора управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, признан обоснованным, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре района.