Названы самые безобидные и опасные антибиотики

Всемирная организация здравоохранения провела крупнейший за последние 40 лет пересмотр своих рекомендаций в области антибиотиков.

Теперь эти препараты разделены на три группы, пишет "Коммерсант". В первую группу под названием Access включены препараты, которые организация рекомендует для массовой доступности при лечении наиболее распространенных воспалительных заболеваний. В этой группе ампициллин, амоксициллин и др. При этом ВОЗ отмечает, что даже антибиотики из этого списка должны применять строго по назначению.

Во второй список под названием Watch ВОЗ включила антибиотики, которые значительно увеличивают риск возникновения устойчивости к антибиотикам и к применению которых по этой причине рекомендует относиться с осторожностью и только для лечения более узкого перечня инфекционных заболеваний. В частности говорится, что «использование ципрофлоксацина, широко применяемого для лечения циститов или таких инфекций верхних дыхательных путей, как острый бактериальный синусит или бактериальный бронхит, должно быть существенно сокращено во избежание дальнейшего развития устойчивости к антибиотикам».

В третью группу под названием Reserve организация внесла восемь препаратов, таких как колистин или некоторые виды цефалоспориновых антибиотиков, которые должны использоваться только в крайних случаях — только при наиболее серьезных обстоятельствах, когда не помогли все другие варианты лечения, при наличии угрожающих жизни инфекций с множественной устойчивостью к лекарствам.

Свое решение о пересмотре ВОЗ объясняет тем, что в последнее время во многих странах резко выросла устойчивость к антибиотикам, вызванная массовым и нередко неправильным их применением. Организация подчеркивает, что эти группы относятся только к антибиотикам, применяемых для лечения 21 наиболее распространенных инфекций. Если подобные изменения в рекомендациях окажутся полезными, в будущем они могут быть расширены на другие препараты для лечения других, менее распространенных инфекций.