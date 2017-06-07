В Госдуму внесли законопроект о замене гимна России на «Боже, Царя храни!»

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна России имперский "Боже, Царя храни!", следует из базы документов нижней палаты парламента.

Как отмечают авторы законопроекта, действующий гимн "Россия — священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, который, по мнению депутатов, так и не стал символом, объединяющим большинство россиян, пишут РИА Новости.

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", — говорится в пояснительной записке.

Депутаты полагают, что утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский периоды.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 07.06.2017 16:34 [116] (1)
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