Рекламным щитам в Тольятти нашли более привлекательные места

В июне в Тольятти состоятся торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций.

В схему размещения рекламных конструкций включены более привлекательные места, чем были раньше, поэтому предполагается, что торги должны состояться, рассказал представитель Минимущества Самарской области Анатолий Карязин. Он также отметил, что на рынке остаются все те же игроки, а прогнозная цена за один лот варьируется от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. В основном речь идет о рекламных щитах.

- Мы проводили оценку. Начальная цена торгов — 263 тысячи рублей. Это уровень 2016 года. Рынок рекламы пребывает в стагнации с 2015 года, - приводят «Городские ведомости» слова Карязина.

На торги также планируется выставить рекламные конструкции с четырьмя рекламными полями, которые из-за своего внешнего вида получили название «чебурашки». Этот вид рекламоносителя хорош для трасс, имеющих разделительную полосу, где они и устанавливаются. В схеме рекламных конструкций они предусмотрены, правда, не все, а только те, которые проходят по ГОСТу. По словам Карязина, их начальная цена от 500 до 700 тысяч рублей. Спрос на «чебурашки» есть.