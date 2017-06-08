В Тольятти пройдет прием по вопросам защиты прав на благоприятную окружающую среду

22 июня в общественной приемной администрации Тольятти пройдет прием граждан по вопросам защиты прав на благоприятную окружающую среду.

Прием проведут представители департамента городского хозяйства и правового департамента администрации Тольятти совместно с общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Специалисты дадут необходимые разъяснения и помогут в решении проблем горожан. При наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений в сфере экологии. Прием приурочен ко Всемирному дню окружающей среды.

Тольяттинцы будут приниматься по предварительной записи с 14.00 до 16.00 по адресам: ул. Карла Маркса, 42 (каб. 109) и Новый проезд, 2 (каб. 113).

Записаться можно по телефонам: (8482) 54-32-66, 54-42-19.