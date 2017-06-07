Россиянам разрешат продавать мусор

Правительство одобрило подготовленный Минстроем проект поправок к законодательству об отходах — на следующей неделе он будет направлен в Госдуму.

Одно из главных нововведений — в закон "Об отходах производства и потребления" вводится понятие "раздельное накопление отходов", пишет "Коммерсант". Это может обеспечить исполнение приоритета госполитики в мусорной сфере — максимального использования вторсырья.

Под раздельным накоплением в проекте подразумевается "складирование образовавшихся отходов в отдельные контейнеры для последующей переработки", рассказал изданию замглавы Минстроя, руководитель межведомственной группы по контролю над реформой управления отходами Андрей Чибис. Устанавливается, что места сбора, обезвреживания и накопления отходов должны будут соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Из области регулирования деятельности по обращению с отходами выводятся физические лица. Соавтор проекта депутат Владимир Панов ("Единая Россия") пояснил "Ъ", что теперь домохозяйствам не нужно будет лицензировать свою деятельность по обращению с отходами и они смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. Если граждане только собирают раздельные отходы, им будет предложен пониженный тариф на услугу по обращению с отходами. При этом повышение этого тарифа выше "экономически обоснованного уровня для других потребителей не допускается", говорится в документе Минстроя. Обязанность оплачивать новую коммунальную услугу появится после начала работы регионального оператора по обращению с отходами — за месяц до этого размер платы за содержание жилого помещения "подлежит уменьшению на сумму платежа за вывоз мусора".

Требований к территориальным схемам обращения с отходами (на них субъекты РФ должны перейти до 2019 года) в случае принятия поправок станет больше. Они будут включать не только планы по строительству, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры, но и программы по их ликвидации, а также оценку капвложений и их влияния на тарифы. А региональные операторы будут обязаны придерживаться направлений для потоков отходов, установленных в схемах.