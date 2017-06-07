Центр занятости приглашает выпускников для временного трудоустройства

Центр занятости населения Тольятти приглашает выпускников, имеющих среднее профессиональное образование в возрасте 18 - 19 лет и ищущих работу впервые для временного трудоустройства на предприятия и организации города.

Программа дает возможность молодым людям, впервые ищущим работу начать трудовую деятельность по полученной специальности, применить на практике полученные знания, приобрести профессиональный опыт, получить трудовую книжку.

- Работа временная, срок работы – 1 мес.,

- Работодатель выплачивает зарплату от 7500 руб.,

- Центр занятости - материальную поддержку 1700 руб. в месяц,

- Возможна перспектива постоянного трудоустройства.

Вакансии по профессиям: бухгалтер, менеджер, оператор ПК, специалист по компьютерным системам, швея и др.

Так же ГКУСО Центр занятости населения г.о. Тольятти может заключить договор специально для вас с тем предприятием, где вы проходили практику и желаете работать.

Обращайтесь к специалисту отдела спец.программ по адресу ул.Свердлова, 45а, каб. 501, т.33-74-98

Для получения направления на работу необходимо зарегистрироваться в качестве безработного гражданина в районном отделе ГКУСО Центр занятости населения городского округа Тольятти по месту прописки:

Отдел по работе с населением Автозаводского района – ул.Свердлова, 45а, каб.103

Отдел по работе с населением Центрального района – ул.Советская, 63

Отдел по работе с населением Комсомольского района - ул.Коммунистическая, 36

Документы, необходимые для регистрации:

паспорт, диплом о профессиональном образовании, сберкнижка (оригинал, копия), пенсионное страховое свидетельство (если есть).

После регистрации необходимо обратиться к специалисту отдела спец.программ за направлением на работу.