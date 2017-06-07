Центр занятости приглашает выпускников для временного трудоустройства

Центр занятости населения Тольятти приглашает выпускников, имеющих среднее профессиональное образование в возрасте 18 - 19 лет и ищущих работу впервые для временного трудоустройства на предприятия и организации города.
Программа дает возможность молодым людям, впервые ищущим работу начать трудовую деятельность по полученной специальности, применить на практике полученные знания, приобрести профессиональный опыт, получить трудовую книжку.
- Работа временная, срок работы – 1 мес.,
- Работодатель выплачивает зарплату от 7500 руб.,
- Центр занятости - материальную поддержку 1700 руб. в месяц,
- Возможна перспектива постоянного трудоустройства.
Вакансии по профессиям: бухгалтер, менеджер, оператор ПК, специалист по компьютерным системам, швея и др.
Так же ГКУСО Центр занятости населения г.о. Тольятти может заключить договор специально для вас с тем предприятием, где вы проходили практику и желаете работать.
Обращайтесь к специалисту отдела спец.программ по адресу ул.Свердлова, 45а, каб. 501, т.33-74-98
Для получения направления на работу необходимо зарегистрироваться в качестве безработного гражданина в районном отделе ГКУСО Центр занятости населения городского округа Тольятти по месту прописки:
Документы, необходимые для регистрации:
После регистрации необходимо обратиться к специалисту отдела спец.программ за направлением на работу.