В Тольятти по решению суда уничтожены контрафактные автозапчасти

В Тольятти согласно решению суда были утилизированы фальшивые автодетали, изъятые в качестве вещественных доказательств по уголовному делу о незаконном предпринимательстве.

Факт сбыта автозапчастей с товарными знаками известных производителей, имеющими признаки подделки, сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте выявили в ноябре 2016 года. Недобросовестный продавец был задержан с поличным на пакгаузе станции Жигулевское море в момент продажи поддельных автомобильных деталей, сообщает пресс-служба управления.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что мужчина, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном по закону порядке в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял торговлю контрафактными автозапчастями, причинив различным компаниям ущерб на сумму более четырех с половиной миллионов рублей.

В отношении задержанного группой дознания Тольяттинского линейного отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Суд, рассмотрев уголовное дело, вынес решение о назначении обвиняемому наказания и об уничтожении вещественных доказательств.