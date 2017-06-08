Житель Жигулевска ходил по городу с боевыми патронами в кармане

На днях сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что местный житель 1974 года рождения может быть причастен к незаконному хранению боеприпасов.

В ходе проверки данной информации оперативники задержали подозреваемого в гаражном массиве микрорайона В-1. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в кармане джинсовой куртки, надетой на мужчину, были обнаружены и изъяты 5 предметов, похожих на боеприпасы. Эксперты чуть позже определили, что изъятые предметы являются изготовленными заводским способом патронами калибра 5,45 мм, пригодными для стрельбы.

По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил, что нашел патроны на территории гаражного массива. Сейчас эта версия тщательно проверяется.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.