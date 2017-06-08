В Тольятти сегодня доберутся до капсулы с посланием комсомольцев

На Молодежном бульваре начались подготовительные работы к вскрытию капсулы с посланием комсомольцев.

Во время празднования Дня молодежи капсула будет извлечена из постамента памятника и передана в Тольяттинский краеведческий музей. Чтобы торжественное мероприятие прошло по плану, решено было заранее проверить доступность капсулы, сообщает горадминистрация.

Сегодня в 09:00 на место приедет техника компании «Экосфера», все подготовительные работы завершатся в тот же день. Сохранность послания комсомольцев проверят сотрудники городской администрации.

Торжественное вскрытие капсулы пройдет 24 июня в 18:00 на Молодежном бульваре.
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  3. 08.06.2017 08:09 [189] (0)
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