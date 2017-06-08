Воспитанник «Лады» защитник Денис Ежов вернулся в клуб

Состав "Лады" пополнил ее воспитанник защитник Денис Ежов.

В последний раз Ежов выступал в составе тольяттинской команды в сезоне 2001/02, где в 15 матчах за набрал 6 минут штрафа. Минувшем сезоне Ежов защищал цвета "Северстали" (59 матчей, 3 шайбы + 8 передач, 56 минут штрафа при показателе полезности "-6"), сообщает пресс-служба клуба.

Денис Ежов - чемпион мира среди молодежи (2003), серебряный призер чемпионатов мира среди юниоров (2002) и молодежи (2005), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2003).

Помимо "Лады" и "Северстали", Денис Ежов играл за ЦСК ВВС (Самара), ЦСКА-2 (Москва), "Металлург" (Новокузнецк), "Химик" (Мытищи), "Авангард" (Омск), "Трактор" (Челябинск), "Амур" (Хабаровск), "Витязь" (Подольск).