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На ремонт 19 дорожных участков Тольятти выделят 210 млн рублей

Администрация Тольятти ищет компанию, которая отремонтирует автодороги общего пользования местного значения в городе, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик до 30 ноября 2017 г. должен будет отремонтировать проезжую часть и инженерные коммуникации, а также нанести дорожную разметку.

На это из областного и городского бюджета выделят 209,8 млн рублей.

Работы будут вести на:

  • ул. Окраинной от ул. Вокзальной до ул. Окраинной,14 (1,8 км),
  • ул. Транспортной от Фабричного проезда до ул. Полякова (1,5 км),
  • ул. Васильевской от ул. Ларина до КТР ул. Баныкина - ул. Матросова - ул. Комсомольская (2,4 км),
  • ул. Радищева от ул. Новозаводской до ул. Октябрьской (0,7 км),
  • ул. Ленинградской от ул. Родины до ул. Советской (1,2 км),
  • ул. Садовой от ул. Чапаева до ул. Пушкина (1,1 км),
  • ул. Тимирязева от ул. Тимирязева, 45 до ул. Тимирязева, 119 (1,2 км),
  • ул. Ушакова от ул. Комсомольской до ул. Мира (0,5 км),
  • ул. Бурлацкой от М-5 до нижнего шлюза (3,5 км),
  • ул. Раздольной от ТоАЗа до ЭПО "Поволжский" (3,9 км),
  • ул. Кооперативной от ул. Кооперативной, 1 до ул. Кооперативной, 203 (2,3 км),
  • ул. Академика Вавилова от ул. Кожевенной до ул. Весенней (1,2 км),
  • ул. Космодемьянской от ул. Коммунистической до ул. Лизы Чайкиной (0,2 км),
  • ул. Параллельной от ул. Бориса Коваленко до Обводного шоссе (1 км),
  • ул. Кольцова от переулка Ученический до ул. Кольцова, 81 (1 км),
  • ул. Краснознаменной от ул. Учительской до ул. Грибоедова (1,3 км),
  • переулке Ученический от ул. Ингельберга до ул. Учительской, 15 (0,4 км),
  • проезде Федоровские луга от ул. Кооперативной до границы Тольятти (2,6 км),
  • автодороге от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба "Дружба" (0,4 км).

Прием заявок на участие в аукционе завершится 22 июня. Итоги подведут 26 июня.
  1. Город
  2. Волга Ньюс
  3. 08.06.2017 09:03 [208] (0)
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