На ремонт 19 дорожных участков Тольятти выделят 210 млн рублей

Администрация Тольятти ищет компанию, которая отремонтирует автодороги общего пользования местного значения в городе, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик до 30 ноября 2017 г. должен будет отремонтировать проезжую часть и инженерные коммуникации, а также нанести дорожную разметку.
На это из областного и городского бюджета выделят 209,8 млн рублей.
Работы будут вести на:
- ул. Окраинной от ул. Вокзальной до ул. Окраинной,14 (1,8 км),
- ул. Транспортной от Фабричного проезда до ул. Полякова (1,5 км),
- ул. Васильевской от ул. Ларина до КТР ул. Баныкина - ул. Матросова - ул. Комсомольская (2,4 км),
- ул. Радищева от ул. Новозаводской до ул. Октябрьской (0,7 км),
- ул. Ленинградской от ул. Родины до ул. Советской (1,2 км),
- ул. Садовой от ул. Чапаева до ул. Пушкина (1,1 км),
- ул. Тимирязева от ул. Тимирязева, 45 до ул. Тимирязева, 119 (1,2 км),
- ул. Ушакова от ул. Комсомольской до ул. Мира (0,5 км),
- ул. Бурлацкой от М-5 до нижнего шлюза (3,5 км),
- ул. Раздольной от ТоАЗа до ЭПО "Поволжский" (3,9 км),
- ул. Кооперативной от ул. Кооперативной, 1 до ул. Кооперативной, 203 (2,3 км),
- ул. Академика Вавилова от ул. Кожевенной до ул. Весенней (1,2 км),
- ул. Космодемьянской от ул. Коммунистической до ул. Лизы Чайкиной (0,2 км),
- ул. Параллельной от ул. Бориса Коваленко до Обводного шоссе (1 км),
- ул. Кольцова от переулка Ученический до ул. Кольцова, 81 (1 км),
- ул. Краснознаменной от ул. Учительской до ул. Грибоедова (1,3 км),
- переулке Ученический от ул. Ингельберга до ул. Учительской, 15 (0,4 км),
- проезде Федоровские луга от ул. Кооперативной до границы Тольятти (2,6 км),
- автодороге от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба "Дружба" (0,4 км).
Прием заявок на участие в аукционе завершится 22 июня. Итоги подведут 26 июня.