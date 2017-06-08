Сергей Анташев обсуждает с тольяттинцами проблемы города

6 июня глава Тольятти встретился с жителями в общественной приемной администрации. В этот день семь горожан получили возможность лично обсудить свои проблемы с главой города.

Традиционно на встрече был затронут жилищный вопрос, пишут "Городские ведомости". В частности, к главе обратился Анатолий Буйволов, жена которого является инвалидом I группы. Как тяжелобольной человек, по федеральному законодательству она вправе рассчитывать на дополнительную жилплощадь от государства. Однако этому мешают определенные обстоятельства, связанные с составом семьи. Чтобы оценить шансы на положительное разрешение ситуации, Сергей Анташев пригласил замруководителя департамента по управлению муниципальным имуществом Светлану Клюшину. По ее словам, спорный вопрос можно решить через суд, и подобные прецеденты уже были. Градоначальник поручил оказать Буйволову необходимую правовую, консультационную помощь и доложить о развитии ситуации в начале сентября.

Семья тольяттинца Александра Веревочкина и вовсе осталась без крыши над головой – пожар унес с собой все накопленное за 70 лет имущество. Погорелец пришел к главе с просьбой оказать материальную поддержку. Сергей Анташев пояснил, что город может выделить в такой ситуации не более 20 тыс руб., также можно рассчитывать на помощь из областного бюджета. Кроме того, глава пообещал рассмотреть возможность оказания других вариантов содействия семье в виде беспроцентной ссуды на ремонт дома и временного предоставления комнаты в доме ветеранов.

Предприниматель Роман Кармалыга затронул злободневную для города проблему – законность размещения объектов мелко-розничной торговли. Нередко различные палатки устанавливаются без разрешения. Такая несанкционированная торговля потенциально опасна, провоцирует нечестную конкуренцию и попросту портит облик города.

- Я намерен с этим бороться и поменять сложившуюся ситуацию. Пока мы не определим внешний вид, условия содержания, ни один подобный объект не будет утвержден к размещению, - заявил Анташев.

Также на встрече поднимались вопросы о выделении помещения музею им. В.В.Высоцкого, об очистке лесных территорий, о развитии социально-значимых объектов в Портпоселке.

Напомним, Сергей Анташев принимает жителей еженедельно. Записаться на прием к градоначальнику можно по телефону: 54- 32- 66