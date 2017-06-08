С 1 июля с полок магазинов исчезнет пиво в баклажках объемом более 1,5 литров

Прокуратура Автозаводского района Тольятти напоминает о нововведениях в законодательстве в сфере реализации алкогольной продукции.

В Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…», а также в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, были внесены изменения: с 1 января 2017 года не допускаются производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литров.

А с 1 июля магазины не смогут продавать в розницу алкоголь в полимерной таре объемом более 1,5 литров. В случае, если магазины продолжат торговать этой продукцией после указанной даты, их владельцев ждет штраф, который может сочетаться с конфискацией товара.

Нарушение ч. 2.2 ст. 14.17 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.