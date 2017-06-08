19-летний тольяттинец продавал ворованную одежду у входа в ТЦ

Возвращаясь домой с работы около восьми часов вечера, сотрудник уголовного розыска отдела полиции № 24 УМВД России по г. Тольятти Артем Трошин остановился на красный сигнал светофора возле торгового центра на Южном шоссе.

Профессиональный взгляд выхватил из довольно большого скопления людей фигуру молодого человека, который сразу показался ему подозрительным - парень неопрятного внешнего вида предлагал прохожим явно новые вещи с этикетками прямо перед торговым центром. Свернув на парковку, лейтенант полиции подошел к мужчине. Тот, ничего не подозревая, стал предлагать ему купить по дешевке вещи из отдела молодежной одежды, находящегося в том же торговом центре. Молодой человек не скрывал, откуда у него эти вещи. Сообщив о происшествии в дежурную часть отдела полиции, сотрудник удерживал подозреваемого до приезда оперативной группы.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили подозреваемого в отдел молодежной одежды, сотрудники которого и не подозревали о совершенной у них краже. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, несостоявшийся "бизнесемен" отрицать очевидное не стал. Подозреваемый признался, что спрятал под одеждой украденные вещи и, выйдя из отдела, решил тут же их продать, а деньги потратить на спиртное, сообщает облГлавк.

В отношении подозреваемого, 19-летнего ранее судимого за кражу тольяттинца, возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.