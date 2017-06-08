Власти Тольятти хотят создать в городе военно-патриотический парк культуры и отдыха

В ближайшие годы тольяттинцам не стоит мечтать о строительстве в Тольятти за государственный счет военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил глава комитета по обороне государственной думы, командующий ВДВ, генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ, аналогичный парку "Патриот", что строится в Подмосковье, тольяттинские власти хотели бы создать на базе уже действующего в Тольятти паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова.

Вопрос тольяттинские чиновники обсудили с генералом-полковником в ходе недавнего визита Владимира Шаманова в Автоград, поскольку ранее просили генерала-полковника продвинуть идею на уровне государственных властей.

Отметим, что подмосковный проект весьма глобальный и только его первая очередь стоит пару десятков миллиардов рублей. Парк "Патриот" структурно подразделяется на несколько тематических зон. Военно-прикладной технический парк — площадка для демонстрации возможностей современного вооружения и военной техники, проведения показательных выступлений подразделений Вооруженных Сил России. Проект предполагает спортивные сооружения, компьютерные тренажеры, историческую выставку, экспозицию образцов вооружения и военной техники и многое другое. Техническая часть парка подразделяется на тематические кластеры, посвященные разным видам и родам войск. Например, в зоне Сухопутных войск современные тренажерные комплексы механиков-водителей танков и БМП, артиллеристов, гранатометчиков, разведчиков. По задумке, в таком парке любой желающий сможет прыгнуть с парашютом, пострелять из боевого оружия, полетать и поездить на военной технике. Помимо прочего, он включает культурно-развлекательный деловой центр для деловых встреч, конференций, международных мероприятий, концертов, гостиницы, буфеты, рестораны, медиацентр, экспоцентр, детский парк…

По мнению тольяттинских чиновников, аналогичный проект необходимо создать на базе площадки технического парка-музея им. Сахарова, поскольку она уникальна. По словам заместителя главы администрации Тольятти Алексея Бузинного, пока у исполнительной власти города есть средства на содержание и поддержание этого музея. "Но с точки зрения развития этой территории требуются серьезные деньги. Важно вдохнуть в него жизнь, проводя занятия с детьми по военно-патриотическому воспитанию. Мы готовы стать уникальной площадкой не только для региона, но и для всей России" — говорил Бузинный.

Однако, Владимир Шаманов заявил, что по вопросу создания в Тольятти военно-патриотического парка российского значения он беседовал со многими высокопоставленными должностными лицами в министерстве обороны РФ. Генерал-полковник не услышал от них положительных ответов.

"На выставке "Армия-2017" я также покажу перспективный план тольяттинского парково-музейного комплекса. Но отмечу, что ситуация сложная. Во-первых, парк "Патриот" в Подмосковье до конца не достроен. Кроме того, помимо этого президентом страны поставлена задача строительства пяти подобных военно-технических патриотических парков, чтобы привлечь туда молодежь в рамках военных округов. А их у нас четыре — западный, южный, центральный и восточный. И плюс на правах округа пятым по счету идет северный флот (Североморск, Мурманск)" — сообщил Шаманов.

Он рассказал, что по ходатайству северо-западного округа решено, что Россия, окруженная морями и океанами должна иметь помимо прочего и национальный морской парк. Поэтому главное командование флота, которое сегодня базируется в С-Петербурге, вышло с инициативой сформировать военно-морской кластер парка "Патриот" на базе кронштадтского гарнизона. Идея была поддержана на уровне правительства страны. Соответственно, там тоже предстоят колоссальные затраты, а строительные работы растянутся на не один год.

"Отсюда следует логический ответ: да, мы уважаем Сахарова и его дело, но в настоящее время финансирование на развитие парка выделить невозможно. Именно такие комментарии мне были даны по поводу реализации проекта в Тольятти. В министерстве обороны было порекомендовано обратиться в министерство культуры и военно-историческое общество. Для этого необходимо направить туда соответствующее обращение от главы субъекта федерации, чтобы получить на первое время деньги на проведение проектно-изыскательских работ, дабы положить начало реализации проекта. А когда дело сдвинется, нужно будет действовать через частно-государственное партнерство. Это два шага, которые необходимо сделать региону. Это рекомендация. Иных решений пока мною лично не найдено в диалогах на всех уровнях. Но то, что этот музей надо сохранять и развивать, ни у кого нет сомнений" — заявил Владимир Шаманов.