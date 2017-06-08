Начал работу новый городской телеканал «ТОЛЬЯТТИ 24»

К 280-летию города телекомпания «ЛАДА-МЕДИА» запустила новый круглосуточный канал «ТОЛЬЯТТИ 24».

«ТОЛЬЯТТИ 24» - телеканал о нашем городе и его людях. Это единственное городское круглосуточное телевидение, которое оперативно информирует о главных событиях Тольятти и Самарской области. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки на телеканале – свежие новости,хроника происшествий - «Патруль Тольятти», актуальные интервью, аналитика, ток-шоу, прямые трансляции крупнейших событий города и области. Наряду с передачами собственного производства в сетке вещания «ТОЛЬЯТТИ 24» будет и закупаемый телеконтент: развлекательно-познавательные программы, художественные фильмы и сериалы.

При автоматической настройке телевизора канал «ТОЛЬЯТТИ 24» расположен на 22-й кнопке, где раньше был «Информканал ВАЗ ТВ». Именно на базе этого ресурса открыт круглосуточный телеканал «ТОЛЬЯТТИ 24». Сейчас он транслируется в кабельных сетях «ЛАДА-МЕДИА» и доступен сотням тысяч тольяттинцев. К новому телесезону, который стартует осенью, планируется существенно увеличить охват аудитории, чтобы городской канал могли смотреть все жители Тольятти и других населенных пунктов Самарской области.

В настоящее время абсолютно все желающие – из любой точки мира - могут круглосуточно смотреть канал «ТОЛЬЯТТИ 24» на сайте vaztv.ru в разделе «Сейчас в эфире».