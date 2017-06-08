В Самарской области работники сельхозпредприятия украли телят

В полицию Богатовского района Самарской области обратился директор местного сельскохозяйственного предприятия. Мужчина сообщил, что с территории фермы неизвестные похитили двоих новорожденных телят. Причиненный организации ущерб составил 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска и следователь внимательно осмотрели территорию, где содержатся новорожденные животные, опросили работников организации, изъяли вещественные доказательства преступления.

Было установлено, что телят похитили двое местных жителей – 45-ти и 36-ти лет. Мужчины являлись работниками сельхозпредприятия, где произошла кража. Полицейские выяснили, что подозреваемые, зная, где содержатся новорожденные животные, сумели незаметно для коллег спрятать телят в багажнике одной из машин и вывезти их за пределы организации. Похищенных животных мужчины собирались продать.

Следственным отделом МО МВД России «Богатовский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Украденных телят полицейские уже вернули на ферму, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.