9 июня в Тольятти стартуют бесплатные тренировки

9 июня в 19:00 на территории ДС «Волгарь» состоится первая общая тренировка и торжественное открытие программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», реализуемой при поддержке компании СИБУР.

Общие тренировки пройдут в уже привычном для горожан формате: все желающие совершенно бесплатно смогут позаниматься спортом по пяти направлениям. За каждое направление на площадках будут отвечать тренеры-инструкторы. Все занятия будут проходить на заднем дворе ДС «Волгарь» в дружеской молодежной атмосфере с музыкальным сопровождением и ведущим. Бесплатные тренировки в Тольятти будут идти три раза в неделю и продлятся все лето.

В открытии второго сезона проекта примут участие почетные гости: директор по управлению персоналом «СИБУР Тольятти» Наталия Лазарева, руководитель управления по физической культуре и спорту администрации города Александр Герунов и руководитель федерального проекта «Здравый смысл» Андрей Потапов.

Также в это воскресенье, 11 июня, на территории Технического музея имени К.Г. Сахарова, в рамках программы «Здравый смысл», в Тольятти состоится уникальное спортивное мероприятие - экстремальный забег «Стальной характер».

«Стальной характер» - это забег по экстремальной полосе препятствий, являющийся новой формой увлекательного и активного отдыха, граничащего с экстримом. Данный проект доступен разным людям: спортивным и неспортивным, рискованным и осторожным, уверенным в себе и тем, кто только учится им быть. Цель каждого участника – прохождение трассы, а не борьба и соревнование друг с другом. Создание командного духа между незнакомыми людьми, участвующими в забеге и объединение вокруг идей здорового образа жизни и патриотизма - вот те ценности, которые вкладывают в проект организаторы.

Забег и тренировки проекта «Стальной характер» реализуются в Тольятти Фондом поддержки спорта в рамках федерального проекта «Здравый Смысл», направленного на популяризацию здорового образа жизни, при поддержке компании СИБУР и администрации города Тольятти.