«Фестиваль техники» приглашает тольяттинцев

10 июня в 12:00 в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова начнется "Фестиваль техники". Напомним, фестиваль, ранее запланированный на День города, был перенесен в связи с неблагоприятными погодными условиям.

Для тольяттинцев в этот день откроется выставка легендарной «НИВЫ», которая представит серийные и нестандартные автомобили Нива и LADA 4х4, пройдет АВТОРОДЕО на автомобилях «LADA», где выступит группа каскадёров «Тольятти – трюк». Также запланирована концертно-развлекательная программа: Рок-группа «КОЗЫРИ», ВИА «Санитарный день», Золотая Лига, Дэнс группы(название уточнить у Кургиной), ведущий Владимир Русских.

Тематические интерактивные площадки: Богатырские забавы «Тольяттинской богатырской заставы» - Потешные бои, игры и забавы, Ратица, Палочный бой, Бой на мягких палицах, Метастрельбище, Лазертаг, Страйкбольный тир, Битва роботов, «Танковые бои». Детская анимационная программа (Семейный Квест, конкурсы, подвижные игры).

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ 100 руб. Тел. для справок (8482) 94-00-59.

Сайты о событии: http://pkitis.tltsu.ru, http://vk.com/event107092051

Наш адрес: Тольятти, Южное шоссе 137, остановка Поликлиника ВАЗа.