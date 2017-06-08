Тольяттинец Денис Гурьянов попал в список кандидатов в сборную на Олимпийские игры-2018

Сегодня Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон-2017/18.

В списке 50 игроков, в число которых вошел воспитанник тольяттинского хоккея Денис Гурьянов, который в данный момент выступает в АХЛ за клуб «Техас». Отметим, что «Техас» является фарм-клубом команды НХЛ «Даллас Старз» и «Звезды» в течение следующего сезона могут вызывать Дениса в основной состав. При этом, как стало известно ранее, НХЛ отказалась от участия в грядущей Олимпиаде, поэтому игроки из клубов лиги не смогут сыграть за свои сборные на ней.

В список Минспорта также вошли ранее выступавшие в «Ладе» Виктор Комаров, Глеб Корягин и Сергей Андронов.

Следующие Олимпийские игры состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан, Республика Корея.