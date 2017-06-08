Новый глава Тольятти отчитался за старого

Градоначальник Сергей Анташев отчитался перед Думой Тольятти за деятельность мэра. Замечания со стороны депутатского корпуса, по сути, были адресованы предшественнику нынешнего руководителя, рассматривались результаты деятельности чиновников за 2016 год.

Все профильные комиссии тольяттинского парламента проанализировали итоги работы мэра и мэрии за минувший год в разрезе отраслей и сформулировали предложения, реализация которых направлена на улучшение ситуации в городе, сообщает пресс-служба горДумы.

Депутаты сочли необходимым подробно отразить в тексте своего решения все недоработки чиновников. В ходе заседания Думы председатели профильных комиссий озвучили наиболее принципиальные с их точки зрения вещи. Например, председатель комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев предложил форсировать разработку Стратегии развития Тольятти, сделать внятной политику в сфере планирования и отчетности муниципальных предприятий и в муниципальном секторе экономики в целом. По линии комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию под председательством Борислава Гринблата к Сергею Анташеву прозвучал призыв произвести инвентаризацию зеленых насаждений в городе. Это необходимо для того, чтобы пресечь практику бесконтрольной вырубки деревьев.

Председатель комиссии по социальной политике Александр Родионов в качестве задач для чиновников перечислил такие вопросы, как ветшающая материально-техническая база муниципальных учреждений, падение объемов услуг в сфере дополнительного образования и т.д. В числе рекомендаций от комиссии по городскому хозяйству поступило предложение изыскать в бюджете средства на содержание мест погребения (захоронения) и др.

Вопросы по существу были подняты и отдельными депутатами.

По итогам рассмотрения отчет был принят депутатами с оценкой «удовлетворительно». Депутаты понимают, что задача отчитаться о деятельности мэра и мэрии не сводится к критике предшественников. Вместе с тем парламентарии рассчитывают, что блок рекомендаций Думы будет учтен чиновниками администрации в своей работе. Анализ, содержащийся в отчете за 2016 год, а также сформулированные депутатами предложения позволяют составить полную картину происходящего в городе. Сделанные при этом выводы являются своего рода «дорожной картой» для нового руководителя Тольятти и его команды, ведь затрагивают все направления деятельности исполнительной власти по отраслям. Следовательно, они должны помочь главе Тольятти быстрее вникнуть в проблематику города, принять верные управленческие решения.