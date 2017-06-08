Сбербанк предлагает жителям Поволжья новые ставки по кредитам

Потребительские кредиты стали хорошей возможностью реализовать свои планы — провести отпуск в далекой стране, сыграть свадьбу, сделать ремонт или купить новую технику для дома и дачи. Главное, чтобы кредит можно было оформить просто и с минимальной ставкой.

В преддверии летнего сезона Сбербанк снизил ставки на популярные кредитные продукты. Теперь «Кредит под поручительство физических лиц» можно оформить с минимальной ставкой начинаются от 12,9%, «Кредит без обеспечения» — от 13,9%.

Дополнительно снизить ставку по «Кредиту без обеспечения» на 1% просто — нужно подать на него заявку через сервис «Сбербанк-Онлайн». В этом случае минимальная ставка по продукту составит 12,9% при займе от 300 000 рублей. Данное предложение действительно до 18 июня 2017 года.

Также клиенты Сбербанка могут рефинансировать кредиты со ставкой от 13,9%. Предложение позволяет рефинансировать до 5 кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке. Подтверждения целевого использования кредитов теперь не требуется.

Ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту. Предложение по добровольному страхованию жизни не влияет на размер процентной ставки.

Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц. Владельцам зарплатных карт Сбербанка для оформления заявки на потребительский кредит достаточно предъявить паспорт.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.