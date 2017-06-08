Рабочим АВТОВАЗа увеличат зарплаты

В мае этого года по инициативе профсоюзного комитета ППО началось обсуждение вопроса повышения оплаты труда. В администрацию завода было направлено соответствующее обращение.

В качестве главных аргументов приводилось два фактора: увеличение величины прожиточного минимума по Самарской области за первый квартал 2017 года и необходимость повышения покупательной способности заработной платы работников.

6 июня было проведено заседание рабочей группы, где стороны социального партнерства рассматривали возможные варианты повышения уровня заработной платы. В результате проведенных переговоров стороной работодателя было предложено провести индексацию тарифных ставок и окладов работникам ПАО «АВТОВАЗ» на 5% с 1 июля 2017 года. 7 июня на заседании согласительной комиссии было принято соответствующее решение о повышении.

Отметим, что профсоюзный комитет также разработал дополнительные предложения:

1) Провести повышение тарифных ставок и окладов в дочерних обществах, созданных в порядке реструктуризации АВТОВАЗа;

2) Продолжить дальнейшие переговоры по повышению покупательной способности заработной платы работников, в рамках которых рассмотреть возможность выплаты отпускного пособия к корпоративному отпуску;

3) Объявить 1 сентября нерабочим оплачиваемым днём.

По словам вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ» Д.Г.Михаленко дополнительные предложения будут рассмотрены отдельно.