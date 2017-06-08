В Тольятти восстановлен фонтан скульптурной композиции «Николай Чудотворец»

Волжские коммунальные системы, совместно с Администрацией города, восстановили вышедший из строя фонтан архитектурной композиции Святителю Николаю Чудотворцу.

Напомним, что гидротехническое сооружение на бульваре Ленина является одним из трёх объектов композиции архитектурного ансамбля. Вместе с церковью Рождества Христова и звонницей они создают законченный архитектурный комплекс на Центральной площади города. Скульптура Николая Чудотворца высотой 4 метра установлена на постаменте из гранита. Это место в Тольятти является одной из «визитных карточек» города, сюда приезжает много гостей и туристов. Тольяттинские молодожены оставляют здесь «свадебные замки» - символы любви и верности.

Более двух лет назад в фонтане, расположенном рядом с Центральной площадью города, перегорел насос. Излюбленное горожанами место, где в жаркие летние дни можно было умыться прохладной водой, долгое время не функционировало должным образом. Больше всех из-за отсутствия веселых и радостных брызг свежести страдали малыши, гуляющие за ручку с родителями прямо по парапету чаши фонтана.

Решить вопрос с восстановлением подачи воды в гидротехническое сооружение помогли Волжские коммунальные системы. Для того, чтобы фонтан заработал вновь Волжские КС приобрели новые насосы марки JET. Все работы по установке и запуску были завершены к 4 июня, к 280-тилетнему юбилею города Тольятти, сообщили в Волжских коммунальных системах.
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  2. TLT.ru
  3. 08.06.2017 17:08 [110] (0)
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