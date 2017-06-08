Сегодня у «Беревестника» открывается летний кинотеатр

8 июня в 21:15 состоится открытие летнего киносезона в культурно-досуговом центре «Буревестник». Нынешний сезон кино под открытым небом станет четвертым. Горожане вновь смогут собираться здесь по четвергам на протяжении всего лета, чтобы посмотреть любимые фильмы на большом экране.

Летний киносезон 2017 года откроет советская комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Фильм уже давно полюбился зрителям: картина полна «пионерского» юмора и социальной сатиры на хрущёвскую эпоху. Комедия вышла в 1964 году и стала дебютом режиссера Элема Климова в полнометражном кино.

Кинопоказ проводится бесплатно. Организаторы рекомендуют взять с собой чай в термосах, теплые пледы и побольше друзей.

Культурно-досуговый центр «Буревестник» расположен по адресу: ул. Карла Маркса, 27.