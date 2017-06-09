Жесткая драка в тольяттинском баре закончилась ограблением (видео)

В полицию обратилась администратор бара, расположенного в Центральном районе. Она сообщила, что в помещении питейного заведения произошла драка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что между двумя посетителями кафе возник конфликт. Мужчины начали драться. В ходе выяснения отношений, один из конфликтующих нанес своему оппоненту - 32-летнему местному жителю несколько ударов. Воспользовавшись беспомощным состоянием поверженного оппонента, подозреваемый снял с его руки золотое кольцо и скрылся, сообщает облГлавк.

Сотрудники уголовного розыска составили подробное описание злоумышленника и направили его оперативным службам. Полицейские установили местонахождение 42-летнего подозреваемого и задержали его по горячим следам. Им оказался ранее не судимый безработный житель Автограда, который в ходе опроса признал свою вину.

Накануне в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.