Жесткая драка в тольяттинском баре закончилась ограблением (видео)

В полицию обратилась администратор бара, расположенного в Центральном районе. Она сообщила, что  в помещении питейного заведения произошла драка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что  между двумя посетителями кафе возник конфликт. Мужчины начали драться. В ходе выяснения отношений, один из конфликтующих нанес своему оппоненту - 32-летнему местному жителю несколько ударов. Воспользовавшись беспомощным состоянием поверженного оппонента, подозреваемый  снял с его руки  золотое кольцо и скрылся, сообщает облГлавк.

Сотрудники уголовного розыска составили подробное описание злоумышленника и направили его оперативным службам. Полицейские установили местонахождение 42-летнего подозреваемого и задержали его по горячим следам. Им оказался ранее не судимый безработный житель Автограда, который в ходе опроса признал свою вину.

Накануне в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.06.2017 07:25 [117] (0)
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