Старейшая больница Тольятти отметит 115-летие

9 июня в 10.00 в Самарской государственной филармонии состоится праздничная научно-практическая конференция «Современные технологии в современной медицине», приуроченная к 115-летию Тольяттинской городской клинической больницы №1.

Тольяттинская городская клиническая больница №1 – старейшее лечебно-профилактическое учреждение города Тольятти. Оно представляет собой круглосуточный стационар на 525 коек и консультативно-диагностический центр.

Размещение диагностических служб на единой территории с приемным отделением позволяет оперативно, в кратчайшие сроки обследовать пациента, решать вопросы госпитализации, что в свою очередь обеспечивает качество медицинской помощи уже на начальном этапе диагностики и лечения больных. В больнице имеются все возможности для оказания лечебно-диагностической помощи и проведения широкого спектра хирургических вмешательств больным хирургического, колопроктологического, урологического и гинекологического профилей в соответствии со стандартами оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

По результатам работы, а также за достигнутые успехи в лечебно-профилактической и научной деятельности, в 2002 году ей был присвоен статус «Клиническая больница». Городская клиническая больница №1 в 2003 году награждена премией Российской Федерации в области качества. В 2004 году стала лауреатом премии Европейского Союза «Евростандарт» в области качества оказания услуг. В 2006 году Городская клиническая больница № 1 стала лауреатом Международной премии «Профессия-жизнь» в номинации «За достижения в области клинической медицины».

Неоднократно больнице присуждалась международная премия в номинации «Лучшее предприятие года».