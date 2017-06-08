Николай Меркушкин посетил ОЭЗ «Тольятти»

В четверг, 7 июня, в рамках рабочего визита в Тольятти Губернатор Самарской области посетил Особую экономическую зону «Тольятти». Он осмотрел строящуюся пожарную часть на территории и два предприятия, производящие комплектующие для ПАО «АВТОВАЗ», сообщает региональное правительство.

Напомним, на данный момент запущена первая очередь ОЭЗ, завершается сдача в эксплуатацию инфраструктуры второго этапа - здесь уже работают 6 предприятий, еще четыре планируют открытие в ближайшее время. После запуска третьей очереди площадь ОЭЗ составит 660 га.

Параллельно со строительством площадки заполняются инвесторами. Резидентами ОЭЗ уже стали 18 компаний из России, США, Японии, Германии, Испании, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. На 1 апреля 2017 года общая сумма вложенных инвестиций в создание ОЭЗ составляет более 16,8 млрд руб., из них более 7 млрд руб. - государственные инвестиции. В целом на 1 государственный рубль сегодня уже приходится 1,43 руб. частных вложений.

Ровно год назад в ОЭЗ запустили производства ООО «Эдша Тольятти» (Германия) и ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» (Япония).

Во время посещения ОЭЗ Николай Меркушкин ознакомился с резидентом из Японии, который производит комплектующие для механических и автоматических коробок передач автомобилей. Главе региона рассказали, что совместное предприятие TOYOTA и ATSUMITEC является одним из ведущих мировых поставщиков механизмов МКПП и АКПП. Тольяттинское подразделение обеспечивает нужды АВТОВАЗа и сборочное производство в Ижевске, а также автозавод ГАЗ в Нижнем Новгороде. В планах - строительство в России новых заводов и выход на международный рынок.

За неполный прошлый год здесь выпущено 200 тыс. единиц готовой продукции. Как пояснил главе региона генеральный директор предприятия Фурухаси Масааки, это 20% от мощностей предприятия. «Мы можем увеличить производство в пять раз - это не составит сложности», - сказал Масааки.

Губернатор поинтересовался количеством сотрудников и заработной платой персонала: ему пояснили, что на «Атсумитек Тойота Цусе Рус» трудится 46 человек, а средняя зарплата выше рынка по Тольятти.

Несмотря на практически стопроцентно автоматизированные процессы, глава компании заверил Губернатора: «Когда мы начнем наращивать производство, количество рабочих мест тоже увеличится».

На 30% мощности пока работает и другой резидент ОЭЗ - производитель автокомпонентов «Эдша Тольятти». По словам представителей завода, в 2016 г. здесь изготовили 500 тыс. деталей - петель для дверей, капота и багажника автомобилей. Инвестиции в производство составили 562 млн рублей. Детали пока поставляются только российским производителям, но проводится анализ выхода на европейский рынок. Для увеличения производства планируется организовать на соседней площадке еще одно производство.

«Сейчас мы работаем в одну смену, используем треть от своего потенциала, но готовы увеличить производство в три раза. Если будет построен новый завод, то в шесть раз», - пояснили руководители предприятия.

«Понятно, что темпы производства могли быть выше - площади позволяют. Мы сумели в достаточно короткие сроки создать условия для создания новых производств. Но не только автомобильный, но и в целом рынок находится в таком состоянии, что на первом предприятии работают на 20% мощностей, вторые - на 30%. И оба могут значительно увеличит производство. Все будет зависеть от ситуации на рынке. Мы знаем, что автомобильный рынок растет, может пока не очень большими темпами, но АвтоВАЗ по итогам мая показал 22% рост продаж по сравнению с маем 2016 года. В целом по России авторынок дал 2,5% за пять месяцев», — сказал Н.И. Меркушкин.

Он подчеркнул, что ОЭЗ - огромное подспорье для создания новых производств и высокотехнологичных рабочих мест. Губернатор также отметил, что технопарк высоких технологий «Жигулевская долина» готов плотно работать с ОЭЗ, не исключено, что в Особой экономической зоне будут построены корпуса тольяттинского госуниверситета. «Здесь будет проходить и подготовка кадров, и проводиться научные эксперименты, и запускаться стартапы, будут площадки под серийное производство», - сказал глава региона.

Отметим, что сейчас ОЭЗ вошла в тройку ведущих площадок подобного плана в стране. «Нужно использовать все механизмы и рычаги, новые подходы и форматы, чтобы можно было конкурировать, чтобы сюда приходили ведущие компании мира с новейшими технологиями и работали у нас.Сотрудничество ОЭЗ, «Жигулевской долины» и ТГУ в рамках развития Тольятти как территории опережающего развития - это залог будущего Тольятти», - заявил Губернатор.