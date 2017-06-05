В Думу внесли законопроект, запрещающий обходить блокировки сайтов

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий использовать технологии обхода блокировок сайтов для получения доступа к запрещенной информации, сообщают РИА Новости.

Цель проекта — повысить эффективность ограничения доступа к информационным ресурсам, запрещенным на законных основаниях.

Законопроект предлагает запретить использовать для получения доступа "информационно-телекоммуникационные сети, информационные системы и программы для ЭВМ".

"Важно, что предлагаемый законопроект не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры. Коллеги заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации", — подчеркнул глава комитета Госудумы по информационной политике Леонид Левин.