В Думу внесли законопроект, запрещающий обходить блокировки сайтов

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий использовать технологии обхода блокировок сайтов для получения доступа к запрещенной информации, сообщают РИА Новости.

Цель проекта — повысить эффективность ограничения доступа к информационным ресурсам, запрещенным на законных основаниях. 

Законопроект предлагает запретить использовать для получения доступа "информационно-телекоммуникационные сети, информационные системы и программы для ЭВМ".

"Важно, что предлагаемый законопроект не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры. Коллеги заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации", — подчеркнул глава комитета Госудумы по информационной политике Леонид Левин.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 08.06.2017 18:27 [95] (1)
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