Дума утвердила отчёт об исполнении бюджета г.о. Тольятти за 2016 год

На очередном заседании городского парламента 7 июня депутаты рассмотрели этот объемный документ, предварительно прошедший через подробное обсуждение на каждой профильной комиссии.

Администрации города рекомендовано работать над снижением муниципального долга, увеличением поступлений средств в городскую казну, притом, речь идет как о налоговых и неналоговых доходах, так и о привлечении средств из вышестоящих бюджетов, сообщает пресс-служба горДумы.

Доходы бюджета городского округа Тольятти за 2016 год составили 11,742 млрд руб, расходы – 12,525 млрд руб. Дефицит бюджета – 782,7 млн руб. Из бюджета города в 2016 году финансировалась 31 муниципальная программа.

Объём муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года составил 5,378 млрд руб., при этом, на 1 января 2016 года он был меньше на 565,8 млн руб. и составлял 4,812 млрд. руб. По данным мониторинга министерства управления финансами Самарской области по итогам 2016 года уровень долговой нагрузки бюджета Тольятти пока продолжает оставаться самым высоким среди муниципальных образований Самарской области. Фактически по итогам 2016 года расходы на обслуживание муниципального долга составили 563,4 млн руб., что по сравнению с аналогичным периодом 2015 больше на 134 млн руб.

По отдельным статьям налоговых поступлений в бюджет города выполнение составляет свыше 100%. Запланированные расходы и доходы исполнены, соответственно на 96,8 и 98%, но, как напомнил депутатам председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель, высокие показатели исполнения бюджета не всегда положительно характеризуют общее финансовое положение. Наиболее исправно поступают в городской бюджет налог на доход физических лиц и земельный налог. А вот в части поступлений средств от аренды земельных участков администрации необходимо поработать, еще больше вопросов возникает в отношении исполнения программы приватизации и рекламной деятельности. К сожалению, пока результаты усилий на данных направлениях остаются неудовлетворительными. Поэтому здесь требуется приложить максимум усилий.

Было отмечено, что отдельные подразделения администрации, как бюджетные распорядители, имеют низкий процент освоения средств. В частности, в заключении КСП говорится, что из 17 главных распорядителей бюджетных средств ни один не освоил поступившие средства на 100%. Как отметил председатель КСП Дмитрий Симонов, это может свидетельствовать о неэффективном планировании бюджета. Продолжающийся рост муниципального долга, по мнению аудиторов, может служить причиной установления ограничений.

По итогам рассмотрения председатель комиссии по бюджету и экономической политике Думы г.о. Тольятти Михаил Носорев озвучил блок рекомендаций. Депутаты рекомендовали главе города принять исчерпывающие меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, повышать качество планирования доходов и расходов, совершенствовать долговую политику и т.д. Источником увеличения доходов могут быть средства от размещения рекламы, сокращение долгов по арендной плате за земельные участки. Также рекомендовано более активно привлекать средства вышестоящих бюджетов.