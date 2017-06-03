АВТОВАЗ потребовал от своих поставщиков увеличить отсрочку платежей до 75 дней

С июля 2017 г. АвтоВАЗ потребовал от своих поставщиков увеличить отсрочку платежей до 75 дней, пишет "Самарское обозрение".

Еще несколько лет назад срок отсрочки платежей для поставщиков составлял всего 35 дней, позже он увеличился до 45. Затем команда бывшего до весны 2016 г. президентом АвтоВАЗа Бу Андерссона предложила схему, при которой поставщики должны были предоставить тольяттинскому автозаводу отсрочку по оплате на срок 75 дней.

Тогда представители ряда предприятий-поставщиков попросту отказались кредитовать предприятие на такое время. В ситуацию пришлось вмешиваться федеральным чиновникам, усадившим за стол переговоров ВАЗ и его контрагентов. В итоге Андерссону и Ко пришлось отступить. Позже выяснилось, что это еще не сняло тему с повестки дня, хотя сначала именно так и могло показаться.

Как пишет издание, Николя Мор сразу после своего прихода к должности поторопился объявить, что рассчитывает на потепление отношений со смежниками. Но первый шаг, лежащий явно в русле политики Бу Андерссона, последовал уже прошлым летом. На конференции, которую провел АвтоВАЗ совместно с ООО "АвтоВАЗ Рено Ниссан закупочная организация" 19 июля 2016 г., поставщикам предложили изыскать возможность снизить цены на поставляемую продукцию на 20%.

В тот момент Николя Мор не требовал сделать это немедленно, сообщив, что "готов подождать". Эта инициатива не встретила ни малейшего энтузиазма у контрагентов ВАЗа. В условиях кризиса в автомобильной промышленности, когда рынок достиг своего дна, эта "скидка" на комплектующие автоматически выводила их производителей в зону отрицательной рентабельности, где и так уже оказались многие из них.

Как пишет "Самарское обозрение", уже этим летом Николя Мор готовится нанести очередной удар по поставщикам предприятия. От них требуют все-таки согласиться на отсрочку платежа по уже поставленным комплектующим до 75 дней. О получении таких предложений в формате корректировки договоров с 1 июля 2017 г. сообщило сразу несколько респондентов издания.

Ранее по такой схеме уже работали некоторые поставщики завода — как известно, с каждым своим контрагентом по условиям поставки договаривался тольяттинский автопроизводитель индивидуально. В пресс-центре автозавода комментировать ситуацию не стали.

"Данная информация носит коммерческий характер и не является публичной", — сообщил руководитель пресс-центра ПАО "АвтоВАЗ" Сергей Ильинский.