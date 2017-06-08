Тольяттинцы вошли в состав сборной России по фигурному катанию

Опубликован список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках в сезоне 2017-2018. В него вошли несколько спортсменов – воспитанников тольяттинской школы, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Так, в основной состав взрослой сборной включена танцевальная пара Софья Евдокимова / Егор Базин (тренеры Олег Судаков и Валентин Кузяев).

В юниорском (1996-2004 г.р.) составе сборной заявлены танцоры Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.

В резервный взрослый состав в одиночном катании у мужчин включен мастер спорта Андрей Лазукин (14 июня ему исполнится 20 лет), который сейчас занимается в питерском СДЮСШОР «Звездный лед» у тренера Алексея Мишина.