«Мега-Лада» разгромила на своем треке «Турбину»

8 июня в Тольятти на СТК им.А.Степанова состоялась очередная гонка в рамках командного чемпионата страны по спидвею. Тольяттинская «Мега-Лада» принимала балаковскую «Турбину».

Тольяттинцы не оставили шансов гостям, одержав убедительную победу - 62:27! Очки у хозяев набирали: Ренат Гафуров (3 3 3 3 3 3) - 18, Глеб Чугунов (1 1 2* 1 1 0) - 6+1, Андрей Кудряшов (2* 3 2* 3 Ф 2*) - 12+3, Роман Лахбаум (3 3 М 3 0 3) - 12, Артем Лагута (2* 3 1 3 2* 3) - 14+2.

22 июня в Балаково пройдет еще одна гонка между этими соперниками.

Фото: Сергей Афанасьев