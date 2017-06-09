Тольяттинец получил 9 лет колонии за изготовление и сбыт синтетических наркотиков

Прокуратурой Автозаводского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Быкова Алексея, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «в,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Судебным следствием установлено, что подсудимый сбыл в совокупности около 11 граммов синтетического наркотика, впоследствии в его гараже сотрудниками полиции было изъято около 117 граммов наркотиков.

Быков вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. Государственный обвинитель представил суду доказательства вины подсудимого.

Суд с учетом мнения прокурора признал Быкова виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы без дополнительных видов наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Самарской области.

Приговор суда вступил в законную силу.