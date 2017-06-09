Минздрав РФ предлагает ограничить использование антибиотиков

Минздрав РФ разработал Стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам, сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, целями стратегии являются "повышение эффективности профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней человека, животных и растений, снижение тяжести и длительности течения этих заболеваний, снижение смертности среди населения, гибели животных и растений, связанных с распространением устойчивости".

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила ТАСС, что Минздрав активно работает вместе с Минсельхозом и другими заинтересованными ведомствами над решением проблемы устойчивости к антибиотикам.

Как отмечается в проекте стратегии, эта проблема наблюдается в странах с развитой системой здравоохранения, а также с интенсивным сельским хозяйством. Авторы стратегии убеждены, что разработка новых противомикробных препаратов не может являться основой для преодоления устойчивости к антибиотикам. Вместе с разработкой новых препаратов необходимо четко регламентировать уже существующие сферы применения антибиотиков, в том числе снижать предельно допустимые уровни для пищевых продуктов, а также оптимизировать назначение этих препаратов врачами, считают авторы стратегии.