Форум «Линия успеха» в Тольятти посетили более 2000 предпринимателей

7 июня Тольятти впервые стал площадкой для проведения регионального форума «Линия успеха». Город посетили более 2000 предпринимателей, сообщили в городской администрации. Мероприятие, приуроченное к Дню российского предпринимательства, было призвано привлечь внимание бизнес-сообщества к благоприятному инвестиционному климату, созданному в Тольятти.

Традиционно форум направлен на признание лучших практик предпринимателей губернии, конструктивное партнерство органов власти с бизнесом. Ежегодно мероприятие проходило в Самаре и привлекало как начинающих, так и опытных бизнесменов. В этот раз региональным правительством было принято решение привлечь внимание руководителей коммерческих организаций к Тольятти, который в прошлом году получил статус территории опережающего социально-экономического развития.

На площадке технопарка «Жигулевская долина» для бизнесменов была организована конференция по франчайзингу с представителями фитнес-корпорации World Class, сетей Coffeeshop Company и Baskin Robbins, ярмарка франшиз, финансовый клуб. На авторских семинарах участникам удалось узнать о стратегиях успешных компаний и о том, как создать системный бизнес. Особый интерес вызвал информационный стенд «ТОР», где специалисты агентства экономического развития прямо на месте консультировали потенциальных инвесторов, расписывали преимущества ведения бизнеса в Тольятти. Также участники могли посетить круглый стол по проблемным вопросам коммерческой деятельности с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей Евгения Борисова.

В ходе торжественной части форума наградили выдающихся управленцев губернии. Среди почетных гостей церемонии – губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, глава Тольятти Сергей Анташев. На сцену приглашали предпринимателей из Ставропольского района, Новокуйбышевска, Тольятти, Сызрани, Самары и Отрадного. Почетную грамоту правительства Самарской области вручили руководителю департамента экономического развития администрации Тольятти Дмитрию Богданову.

Помимо этого в рамках форума прошел региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2017».

С приобретением статуса ТОСЭР в Тольятти существенно оживилась предпринимательская деятельность. Наш город стал занимать лидирующие позиции в общероссийских экономических рейтингах. Мы шаг за шагом становимся своего рода «магнитом» для притягивания в регион как федеральных, так и иностранных инвесторов. Остается пожелать, чтобы Тольятти продолжали обеспечивать поддержку на высших уровнях власти. Это позволит городской администрации не останавливаться на достигнутом, выйти на желаемые темпы роста ключевых экономических показателей и, вместе с тем, достичь первоочередной цели – повышения качества жизни тольяттинцев.