В региональной Кадастровой палате меняются электронные адреса

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области обращает внимание собственников на то, что в учреждении проводятся работы по изменению электронной почты.

С 12 июня этого года всю входящую корреспонденцию необходимо направлять:

- по общим вопросам, связанным с деятельностью региональной Кадастровой палаты, - filial@63.kadastr.ru;

- для подачи резюме и по вопросам кадровой политики – resume@63.kadastr.ru;

- для получения заявок на предоставление услуг выездного приема и курьерской доставки на дом документов, подлежащих выдачи по результатам рассмотрения запросов, - dostavka@63.kadastr.ru.
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  3. 09.06.2017 09:02 [76] (0)
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