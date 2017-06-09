В региональной Кадастровой палате меняются электронные адреса

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области обращает внимание собственников на то, что в учреждении проводятся работы по изменению электронной почты.

С 12 июня этого года всю входящую корреспонденцию необходимо направлять:

- по общим вопросам, связанным с деятельностью региональной Кадастровой палаты, - filial@63.kadastr.ru;

- для подачи резюме и по вопросам кадровой политики – resume@63.kadastr.ru;

- для получения заявок на предоставление услуг выездного приема и курьерской доставки на дом документов, подлежащих выдачи по результатам рассмотрения запросов, - dostavka@63.kadastr.ru.