В Тольятти в аварии двух авто пострадал ребенок (фото)

8 июня в 20:00 произошло ДТП на Васильевском повороте. Столкнулись ВАЗ-2110 и "Сааб".

Иномарка двигалась по Обводному шоссе со стороны М5. Водитель хотел развернуться и поехать в обратном направлении. В это же время на перекресток на разрешающий сигнал выехал водитель "Лады". Удар пришелся в правую сторону десятки, пишет паблик "Происшествия Тольятти".

Как рассказали медики, в ДТП пострадали двое - это водитель десятки и его маленький пассажир, ребенок. Их осмотрели врачи и направили в больницу для более тщательного обследования.

Фото: "Происшествия Тольятти".
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  2. TLT.ru
  3. 09.06.2017 10:05 [154] (0)
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