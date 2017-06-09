Тольяттинские приставы ловили должников на Волге

Отдыхающих на моторных лодках и катерах встретили на водных просторах работники УФССП России по Самарской области. Судебные приставы Комсомольского района совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России по г.Тольятти в рамках акции «Должник» вышли в речной рейд по неплательщикам.

В результате сотрудниками ведомств было остановлено 20 судов. Приставы проверили их по базе данных АИС ФССП России на наличие долгов. В результате оказалось, что задолженностей граждане не имеют. Им были вручены листовки, информирующие о работе «Банка данных исполнительных производств», а также даны ответы на интересующие вопросы, касающиеся работы Службы, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Подобные рейды будут проходить на территории г.о. Самары, Тольятти и других населенных пунктов региона вплоть до середины сентября.