С 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля будут проиндексированы максимум на уровень прогнозируемой инфляции этого года — 4%, сообщил замминистра экономического развития Николай Подгузов.

По его словам, четырьмя процентами будет ограничена индексация тарифов не только для населения, но и для юридических лиц, пишут «Известия».

Такая тарифная политика в отношении инфраструктурных компаний и ЖКХ сохранится и в перспективе, подчеркнул Николай Подгузов и отметил, что решение об индексации тарифов приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на основе прогноза социально-экономического развития России на 2017–2019 годы. В макропрогноз Минэкономразвития заложило индексацию тарифов на газ для населения и промышленности на 3,9%. Рост тарифов на теплоснабжение и водоснабжение для всех категорий потребителей и на железнодорожные перевозки как для населения, так и для грузов ведомство закладывало в макропрогноз на уровне 4%. Совокупный коммунальный платеж ЖКХ для граждан по прогнозу также должен подорожать в пределах 4%.