В Тольятти обновили все лифты, стоящие в программе капремонта

В Тольятти отремонтировали и заменили все лифты, стоящие в программе капитального ремонта жилых домов до 2020 года, сообщают "Городские ведомости".

В Самарской области собственникам многоквартирных домов предложили капремонт лифтового хозяйства в рассрочку. В 2015 году с таким предложением фонд капремонта обратился в 120 домов региона, из которых отреагировало только 86 домов. В 2016 году Минстрой РФ вновь обратился к фондам капремонта рассмотреть возможность замены лифтового оборудования в рассрочку. Соответственно, фонды по всей стране снова «пошли в люди», рассказала руководитель экспертного департамента фонда капремонта Самарской области Екатерина Осокина.

- Мы выделили все дома вплоть до 25 года, где лифты требуют замены, согласно региональной программе, и опять направили предложения. На него откликнулись только 19 домов. Собственники отказываются, мотивируя это тем, что не хотят менять лифты, им нужна «инженерка». Самарская область насчитывает 11 тысяч лифтов, требуется замена 7 300. За предыдущие периоды производства работ мы заменили 600 лифтовых кабин в 170 домах, - рассказала Екатерина Осокина.

Но по Тольятти ситуация иная. Собственники не отказываются от предложений ФКР. В городе имеются 2162 лифта, которые находятся в эксплуатации свыше 25 лет. Естественно, уже требуется их замена.

После принятия решения областного правительства о дополнительном финансирования в рамках региональной программы капремонта 2015–2016 года в Тольятти заменили 122 лифта, рассказали в департаменте городского хозяйства. Причем, заменили все лифты, которые стояли в программе с 2015 по 2020 год.