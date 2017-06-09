Тольяттинцев приглашают на финальное шоу Лиги флорбола

В воскресенье, 11 июня, в 17.00 в УСК «Олимп» состоится финальное шоу Лиги флорбола Тольятти, в результате которого определится сильнейшая команда по хоккею на полу. Мероприятие реализуется некоммерческой организацией «ФанКлубСпорт63» в рамках проекта «Флорбол в твоем сердце» при поддержке благотворительной программы СИБУРа «Формула Хороших Дел». Основная цель проекта – популяризация игры «хоккей на полу» и создание условий для организации спортивного отдыха горожан.

Всего в сезоне 2016/2017 года прошло 20 отборочных игр, в которых приняли участие 5 команд из городов Тольятти и Самары. Соревнования проходили по круговой системе и рамках плей-офф. Решающий поединок 11 июня состоится между двумя тольяттинскими командами «Шторм» и «Атлетик».

Помимо матча, зрителей ждет праздничная программа: выступление танцевальных и музыкальных коллективов, конкурсы и подарки, розыгрыш сезонного абонемента от хоккейного клуба «Лада». Среди приглашенных гостей - обладатель Континентального кубка, чемпион мира, игрок «Монреаль Канадиенс» Алексей Емелин.