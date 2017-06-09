Мошенница похитила 400 тысяч рублей при ремонте школы в Жигулевске

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 50-летняя жительница Ставропольского района, являясь представителем одного из предприятий Тольятти, используя свое служебное положение, заключила договоры с муниципальным казенным учреждением на производство ремонтно-строительных работ одной из школ города Жигулевска.

По версии следствия, злоумышленница в качестве отчетности предоставляла заведомо подложные акты о приемке выполненных работ, которые в действительности не были исполнены. Тем самым женщина совершила хищение денежных средств в размере около 400 000 рублей.

Как сообщает облГлавк, следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», возбуждено уголовное дело. Подозреваемая свою вину признала полностью. Следствие продолжается.