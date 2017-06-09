В Тольятти будут выпускать внедорожник Lada Logo

По сведениям «Авто Mail.Ru» , выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто».

Почти полтора года назад решением арбитражного суда ЗАО «Супер-Авто» признано банкротом, а сотрудники компании уволены. Так закончилась история предприятия, долгое время выпускавшего мелкосерийные модели марки Lada. Самыми известными продуктами фирмы были 1,8-литровые «десятки», а затем — 16-клапанные «пятнашки». Когда АВТОВАЗ прекратил выпуск семейства Samara 2, суперавтовцы приняли решение выпускать 1,8-литровые «Приоры», притом — с принципиально новым атмосферником (130 л.с., 170 Н·м). Однако мощная версия морально устаревшей машины, что называется, «не пошла».Ещё одним ударом стало прекращение выпуска пикапов (ВАЗ-2329, на фото) и спецавтомобилей на платформе Lada 4x4: кузова для этих машин изготавливались на вазовском Опытно-промышленном производстве, а после переноса сварочного оборудования на основную площадку сварку необходимого «железа» автогигант не возобновил.

Однако на предприятии все же нашли способ «перезапуститься»: минувшей осенью оборудование для штамповки и сварки кузовов расконсервировали и перенесли на основную территорию АВТОВАЗа, поэтому производство модели 2329 под занавес прошлого года было вновь возобновлено.Теперь, как стало известно «Авто Mail.Ru» из выданных сертификационных документов, эти коммерческие машины и будут продаваться под собственным именем Lada Logo. Правда, АО «Супер-Авто Холдинг» пока разрешено выпустить всего 150 трёхдверных универсалов и 100 двухдверных пикапов.

Фото: АВТОВАЗ