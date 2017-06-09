Появился «белый список» сайтов, запрещенных к блокировке

Региональные управления Роскомнадзора рассылают интернет провайдерам документ, в котором указан список 2 тысяч доменов, которые ведомство рекомендует не блокировать. В интернете такое письмо со списком появилось в телеграмм-канале Владимира Здольникова с приложенным файлом документ Excel, сообщают CNews.

Как и следовало ожидать, в большей части списка указаны адреса сайтов органов власти: Правительства, МВД, ФСБ, Минобороны, Роскомнадзора и т.д. Также в списке можно найти ресурсы для общественного обсуждения проектов нормативных актов и сбора подписей за петиции.

Особый интерес вызывают популярные отечественные и зарубежные ресурсы из списка. В их число попали Google, «Яндекс», Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники». Есть в нем и ресурсы, обеспечивающие функционирование различных систем интернета (Github, gstatic.com).

Стоит напомнить, что после введения Роскомнадзором «черного списка» сайтов, стала внедряться автоматизированная система «Ревизор»: провайдеров обязывают устанавливать у себя специальные «коробочки», которые автоматически заходят из сети провайдера на запрещенные сайты. Неисполнение требований о блокировках сайтов грозит интернет-провайдерам штрафами.

АС «Ревизор» сама определяет IP-адреса для доменов, включенных в Реестр запрещенных сайтов. Если какой-либо IP-адрес, определенный «Ревизором», не будет заблокирован, то система зафиксирует нарушение со стороны соответствующего провайдера. Из-за этого некоторые провайдеры стали самостоятельно определять IP-адреса запрещенных сайтов. Такой ситуацией воспользовались злоумышленники – они стали добавлять к заблокированным доменам IP-адреса известных сервисов. Так, на прошлой неделе у некоторых российских провайдеров дважды блокировались серверы Telegram, несколько дней назад у пользователей появились проблемы с доступом к Одноклассникам, Вконтакте, Facebook, Instagram.

Представитель тольяттинского интернет-провайдера «ИнфоЛада» подтвердил, что официальное письмо от Роскомнадзора с «белым списком» поступило в компанию. А вот как долго будет сохраняться проблема с доступом к популярным ресурсам, сказать в данный момент сложно.

Координатор проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк отмечает, что история с «белым списком» демонстрирует неэффективность самого механизма блокировок. Козлюк предупреждает, что в ближайшее время обострится еще одна проблема: число заблокированных сайтов уже исчисляется десятками тысяч, и оборудование интернет-провайдеров скоро не сможет справлять с обработкой этих списков.