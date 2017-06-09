В ГИБДД сообщили подробности ДТП на Обводном шоссе (фото)

Как сообщалось ранее, вечером 8 июня произошло на пересечении Обводного шоссе и улицы Васильевской в Центральном районе.

В 19:40 45-летний водитель автомобиля «Subaru Legacy» (водительский стаж - 20 лет) двигался со стороны федеральной автодороги М-5 «Урал» в направлении улицы Новозаводской и начал осуществлять поворот налево. Как сообщает облГлавк, водитель нарушил правила очередности проезда регулируемого перекрестка и столкнулся с ВАЗ-21102 под управлением мужчины 1983 года рождения (стаж - 14 лет).

В результате ДТП водитель отечественного авто и его 8-летний пассажир, находившийся на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве, получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в ближайшую больницу. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего автомобилиста, а ребенку назначили амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.