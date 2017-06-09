Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни

Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о работе офисов на праздники.

11 июня 2017 г. обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час.

12 июня 2017 г. обслуживание клиентов в Тольятти, Сызрани и Жигулевске производится в дежурных офисах по адресам:

Тольятти — ул. Гидротехническая, 27а (10:00-15:00)

Тольятти — ул. Мира, 73 (10:00-15:00)

Тольятти — ул.Чайкиной, 79 (10:00-15:00)

Тольятти — ул. Юбилейная, 55 (10:00-15:00)

Сызрань — ул. Советская, 89 10:00-15:00)

Жигулевск — ул. Комсомольская, 36 (10:00-15:00)

С 13 июня все офисы работают в обычном режиме.

С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".

Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом "Сбербанк Онлайн".

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.