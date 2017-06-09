19-летнего тольяттинца обворовали рядом с кладбищем

В полицию обратился 19-летний местный житель и сообщил о том, что в лесном массиве за кладбищем, расположенном на улице Баныкина, на него напал неизвестный мужчина и похитил его имущество.

Полицейские установили, что несколькими часами ранее между потерпевшим, управлявшим своим автомобилем ВАЗ-2109, и неизвестным водителем автомобиля ВАЗ-2108 на автодороге возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Во время разбирательств предполагаемый злоумышленник нанес несколько ударов потерпевшему и похитил 3500 рублей, мультимедийную систему, колонки и сабвуфер. Заявитель оценил ущерб на общую сумму 13000 рублей.

В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого и вышли на его след. 20-летний местный житель был задержан возле одного из учебных заведений города. Полицейские доставили молодого человека в отдел полиции, где его опознал заявитель. По данным правоохранителей, подозреваемый не имеет постоянного заработка и ранее не попадал в поле зрения полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого по признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, сообщили в оюлГлавке.